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«Хотят нейтрализовать европейскую позицию»: эксперт про американскую «сделку века» по Ближнему Востоку

Роман Захаров
01:20 29.01.2020
Специалист Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер считает, что Палестина, в тех границах, которые предлагается установить для страны, согласно американскому документу, не будет являться жизнеспособным государством.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Ashraf Amra, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Предложенная США «сделка века» по урегулированию конфликта между Палестиной и Израилем - это попытка Вашингтона нейтрализовать российскую и европейскую позиции в вопросе улаживания данного противостояния. Такое мнение в беседе со «Звездой» высказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Основной вариант развития событий - это Соединенные Штаты пытаются нейтрализовать российскую и европейскую позиции и выкручивать руки палестинцам. Это их традиционный подход. Я думаю, что в данной ситуации он не поменяется», - сказал эксперт.

Брутер при этом подчеркнул, что Палестина, в тех границах, которые предлагается установить для страны, согласно американскому документу, не будет являться жизнеспособным государством.

«Палестинское государство не состоялось, в том числе, потому, что в нынешних своих границах оно не жизнеспособно. И в тех границах, которые отвел для него Трамп, оно еще менее жизнеспособно. Это не зависит от инвестиций. Оно в этих границах не перспективно. Палестинский проект как раз и заключается в том, чтобы получить контроль над восточным Иерусалимом, который через какое-то время, возможно, станет туристической меккой, а палестинцы будут продавать туда туры по святым местам - это все перспективно и интересно. Без контроля над Иерусалимом, без связи не через территорию Израиля между Газой и Иорданом никакой перспективы у палестинского государства нет. То, что говорит Трамп, не открывает такую перспективу. Трамп пытается закрыть этот кейс, говоря о том, что мы вам вместо территории дадим денег. Он банально пытается купить руководство Палестины», - поделился своим мнением специалист.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований также отметил, что деньги палестинской стороне будут предлагать не США, а лидеры монархий залива - «Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ и может быть Бахрейн».

«После того, как будет ясно, что эти страны предложат Палестине, будет ясно, пойдут ли на это палестинцы и в каком виде они могут на это пойти. Думаю, что среди палестинцев подавляющее большинство против, но их попытаются не спросить», - резюмировал Владимир Брутер.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о завершении разработки проекта соглашения между Израилем и Палестиной, который должен завершить многолетнее противостояние в регионе. В частности, по словам американского лидера, план предусматривает создание государства Палестина и предоставление стране финансовой помощи для этих целей. При этом подконтрольная палестинской стороне территория будет увеличена в два раза по сравнению с тем, что палестинцы контролируют в настоящий момент. Предполагается, что переговоры по заключению окончательного соглашения должны состояться в течение четырех лет. 

В МИД Турции, в свою очередь, раскритиковал план Трампа по Ближнему Востоку

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