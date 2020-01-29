Пленники непогоды: спасатели пробились в отрезанные снегопадом села Алтая

В Алтайском крае спасатели доставили продукты, воду и предметы первой необходимости в населенные пункты, которые оказались отрезаны снежными заносами.

Сейчас для автомобильного движения закрыты более десяти трасс, проехать по ним может только спецтехника. В крае за январь выпало в два раза больше снега, чем ожидалось по прогнозам синоптиков.

Похожая ситуация сложилась и в соседнем Казахстане, где из-за сильнейшей метели водители вынуждены бросать автомобили прямо на трассах, а потом пытаются отыскать их в сугробах. Из-за непогоды в столице Казахстана действует режим чрезвычайной ситуации.