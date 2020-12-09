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Аксенов пригрозил увольнением крымским чиновникам, замеченным на новогодних корпоративах

Алена Миронова
11:57 09.12.2020
С 20 декабря по 15 января в республике будет ограничено проведение банкетов и торжеств.
Аксенов пригрозил увольнением крымским чиновникам, замеченным на новогодних корпоративах
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что крымские чиновники, замеченные на запрещенных в период пандемии нового коронавируса новогодних корпоративах, будут уволены.

С 20 декабря по 15 января в республике будет ограничено проведение банкетов, торжеств и елок, в том числе в гостиничных комплексах и санаторно-курортных учреждениях.

С 22.00 до 08.00 будет запрещена работа дискотек, караоке-клубов, кальянных, концертных и танцевальных залов.

В выходные и праздничные дни будет запрещена работа развлекательных центров.

«По должностным лицам будут сразу решения приняты вплоть до увольнения, не разбираясь, за дискредитацию в общем звания государственного служащего», - заявил глава республики.

Глава Крыма рассказал, что вычислять нарушителей будут, в том числе, в социальных сетях.

«Все замеченные с доказательной базой - с фото- и видеофиксацией, - а здесь, я думаю, проблем не будет, потому что если кто-то придет, все сфотографируют, всем будет "привет" передан», - подчеркнул Аксенов.

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко, в свою очередь, добавил, что в соцсетях будут отслеживать и сами факты проведения корпоративов гостиницами, ресторанными комплексами.

Он обратил внимание на то, что в современном цифровом мире невозможно ничего утаить. Любая фото- и видеофиксация, выложенная гостем, может стать основанием для, как минимум, приостановки деятельности, а как максимум - административной и, возможно, даже уголовной ответственности.

Ранее губернатор Калужской области призвал чиновников отказаться от новогодних корпоративов. По словам губернатора, подобные мероприятия лучше организовывать на улице с соблюдением требований безопасности.

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