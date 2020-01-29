«Уральские авиалинии» отменяют полеты в Европу из-за коронавируса

Компания «Уральские авиалинии» приостановила полеты сразу по нескольким Европейским направлениям. В частности отменены прямые рейсы Екатеринбург – Мюнхен, Екатеринбург – Рим и Екатеринбург – Париж. Это ограничение связано с распространением коронавируса и будет действовать до конца зимней навигации, передает ТАСС.

Авиарейсы по этим же направлениям из Москвы «Уральские авиалинии» пока отменять не планируют. В компании заявляют, что организованные группы китайских туристов в основном летают в Европу именно через Екатеринбург. Пассажирам, которые уже купили билеты на отмененные рейсы, компания предлагает альтернативу – перелеты с пересадкой в Праге и Москве.

Ранее несколько российских авиакомпаний уже отказались от полетов в Китай из-за сложной эпидемиологической обстановки в этой стране. Жертвами коронавируса там стали 123 человека. Общее число заболевших превысило 6 000 человек.