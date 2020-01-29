В комитете Совфеда по обороне поддержали закон о введении в Совбез РФ должности зампреда

В Совете Федерации отреагировали на инициативу о введении в России должности заместителя председателя Совета безопасности РФ. Комитет по обороне поддержал ее на заседании, прошедшем в среду, 29 января.

Должность была предложена президентом России Владимиром Путиным на тот момент премьер-министру страны Дмитрию Медведеву после того, как он заявил об отставке правительства. Глава государства отметил, что готов пойти на изменения в законодательстве для того, чтобы ввести новую должность.

Согласно законопроекту об этом, внесенному Путиным в Госдуму, зампред СБ назначается и освобождается от должности президентом страны, его полномочия также определяются главой государства.

Напомним, после обращения Путина к Федеральному собранию 15 января Медведев заявил об отставке российского правительства в полном составе. Президент поблагодарил кабмин за совместную работу и попросил исполнять свои обязанности в полном объеме до формирования нового кабинета министров.