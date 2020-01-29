В Лиге арабских государств дали оценку «сделке века»

Генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт заявил, что план по урегулированию палестино-израильского конфликта ущемляет права палестинцев на их земли. Об этом сообщает Sky News.

По его словам, исполнение плана возможно только при условии переговоров между двумя сторонами.

«Мы тщательно изучаем американское видение и открыты для любых серьезных усилий, направленных на достижение мира», - заявил Гейт.

Кроме того, генсек ЛАГ отметил, что позиция Палестины должна стать ключевой при формировании коллективной позиции арабских стран.

Во вторник, 28 января, Дональд Трамп представил 180-страничный план по «сделке века» - урегулированию конфликта между Палестиной и Израилем.

Согласно документу, Иерусалим должен остаться неделимой столицей Израиля, в Восточном Иерусалиме Штаты откроют для палестинцев свое посольство. Кроме того, Палестина сможет вдвое увеличить свою территорию.