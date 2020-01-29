Воздушный десант ЧФ уничтожает «противника» в Крыму: кадры учений

На межвидовом полигоне «Опук» в Крыму проведено учение с подразделениями армейского корпуса Черноморского флота. По замыслу учения диверсионно-разведывательная группа условного противника совершает переход в район складов материально-технического обеспечения для проведения диверсии на военных объектах.

Подразделение тактического воздушного десанта, получив разведывательные данные о «противнике» было переброшено на вертолетах в назначенный район для блокирования и уничтожения диверсантов.

Выполнив высадку и обнаружив условного противника, военнослужащие атаковали группу диверсантов, а затем провели зачистку выявленных схронов оружия и боеприпасов.

Подразделения тактического воздушного десанта предназначены для оперативной и скрытной переброски различными способами в назначенный район.

Особенностью данных подразделений является их способность перемещаться по фронту и в его глубину с использованием приданных транспортных и многоцелевых вертолётов, при огневой поддержке ударной армейской