В России запретили ввоз томатов и перцев из Армавирской области Армении

Россельхознадзор запретил поставлять помидоры и перец из Армавирской области Армении. Причина - распространение вируса мозаики пепино.

В сообщении ведомства также названа дата - 14 декабря 2020 года. С этого дня ввоз «томатов и перцев, экспортируемых и/или произведенных в Армавирской области Республики Армения» запрещается.

«Из этого региона ранее поступили зараженные овощи», - сообщает Россельхознадзор.

Ранее ведомство также запретило ввозить в Россию томаты и яблоки из Азербайджана. Причиной стало неоднократное выявление в продукции вредных организмов.