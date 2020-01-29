«Носит тактический характер»: эксперт прокомментировал «сделку века»

«Сделка века» по урегулированию конфликта между Палестиной и Израилем, предложенная администрацией президентом США Дональда Трампа, - всего лишь тактический ход на время процедуры импичмента, которая сейчас идет в сенате. Такое мнение в беседе со «Звездой» высказал главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

«Для меня совершенно ясно, что этот план носит тактический характер, он приурочен к процессу импичмента и не приведет ни к каким последствиям», – сказал он.

Он напомнил, что традиционно на решении палестинской проблемы путем формирования двух государств - Палестины и Израиля - настаивала демократическая партия США.

«Из-за сложнейшей ситуации, связанной с импичментом, Трамп фактически обращается к спонсорам демпартии в финансово-экономическом мире США с тем, чтобы они нажали на демократов в сенате, чтобы те ослабили свое давление в рамках импичмента», – сообщил Васильев.

Эксперт добавил, что по мере того, как проблема импичмента будет отходить на второй план, а сенат оправдает Трампа, США начнут постепенный отход от этого плана.

Для непредсказуемой администрации Трампа торпедировать этот план под каким-то предлогом, задача достаточно простая, заметил эксперт. По его мнению, достаточно спровоцировать палестинцев на какие-то шаги которые продемонстрируют, например, их несговорчивость.

Во вторник, 28 января, Дональд Трамп представил 180-страничный план по «сделке века» - урегулированию конфликта между Палестиной и Израилем.

Согласно документу, Иерусалим должен остаться неделимой столицей Израиля, в Восточном Иерусалиме Штаты откроют для палестинцев свое посольство. Также Палестина сможет увеличить свою территорию вдвое.