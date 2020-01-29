«Исчезнувшая» Андрейченко резко отреагировала на негативные комментарии о ее пропаже

Актриса Наталья Андрейченко опубликовала на своей странице в социальной сети обращение к пользователям, негативно воспринявшим ее «исчезновение» в джунглях Мексики. Артистку шокировали некоторые комментарии, которые она прочла после «возвращения».

«Ребят, у меня такое чувство, что вы все больные. Вы что, все в зомби превратились? Не можете представить себе жизнь без телефонов, без андроидов? Надо постоянно перед кем-то отчитываться, что-то делать? Я абсолютно свободный человек. Вы меня так рассердили своими выходками!», - сказала Андрейченко в своем Instagram.

Напомним, PR-директор актрисы забил тревогу после того, как она пропала, уехав от подруги вечером 25 января. Андрейченко не выходила на связь более суток. Позже она объяснила свое отсутствие посещением специального поселения, населенного духовными лидерами, где она соблюдала обет молчания.