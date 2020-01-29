Посольство США признало ошибку в сообщении про освободителей концлагеря Освенцим

Посольство Соединенных Штатов Америки в Дании принесло извинения за ошибку в сообщении об освобождении нацистского концлагеря Аушвиц (Освенцим). Накануне сотрудники дипмиссии напомнили общественности, что узников концлагеря якобы освободили военнослужащие США.

«Мы случайно написали, что американские войска освободили Освенцим-Биркенау. Он был, конечно, освобожден советскими войсками. Мы признаем важный вклад всех союзных сил и помним о 6 миллионах евреев, погибших во время Холокоста», - говорится в сообщении посольства в Twitter.

Посольство Российской Федерации в Вашингтоне, комментируя произошедшее, назвало случившееся бесстыдным переписыванием истории.

Ранее в Иерусалиме, во время мемориальных мероприятий в честь 75-й годовщины освобождения Освенцима, представители европейских ведомств попытались уклониться от прямого упоминания заслуги советских войск в прекращении уничтожения еврейского населения. Главы Евросовета, Еврокомиссии и Европарламента во время совместного выступления заявили, что лагерь Освенцим освободили «союзные войска».