В стране и мире «Все сидели через стул»: Лещенко рассказал, как проходили съемки фестиваля «Песни года» Алена Миронова Все необходимые меры были обеспечены, отметил артист. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости Народный артист РСФСР Лев Лещенко рассказал о том, какие меры безопасности предпринимались на съемках телевизионного фестиваля «Песни года». «Все сидели через стул. Ну может быть кто-то снимал маску на какое-то время. У всех мерили температуру. Я заходил - всех просматривали. Мои артисты сдавали все тесты на COVID-19, на реакцию. И при входе тоже у всех мерили температуру. Ну может быть где-то кто-то сидел рядом: муж с женой или девушка с молодым человеком. Не через стул. Или семья какая-нибудь сидела», - рассказал артист. Однако в целом, подытожил артист, все должные меры безопасности были обеспечены. Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор проводит административное расследование в отношении организатора фестиваля. В ведомстве считают, что при проведении концерта большинство зрителей в зале и участников концерта вне сцены находились без масок, а социальная дистанция не соблюдалась. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика