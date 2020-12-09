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«Все сидели через стул»: Лещенко рассказал, как проходили съемки фестиваля «Песни года»

Алена Миронова
11:32 09.12.2020
Все необходимые меры были обеспечены, отметил артист.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости

Народный артист РСФСР Лев Лещенко рассказал о том, какие меры безопасности предпринимались на съемках телевизионного фестиваля «Песни года».

«Все сидели через стул. Ну может быть кто-то снимал маску на какое-то время. У всех мерили температуру. Я заходил - всех просматривали. Мои артисты сдавали все тесты на COVID-19, на реакцию. И при входе тоже у всех мерили температуру. Ну может быть где-то кто-то сидел рядом: муж с женой или девушка с молодым человеком. Не через стул. Или семья какая-нибудь сидела», - рассказал артист.

Однако в целом, подытожил артист, все должные меры безопасности были обеспечены.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор проводит административное расследование в отношении организатора фестиваля. В ведомстве считают, что при проведении концерта большинство зрителей в зале и участников концерта вне сцены находились без масок, а социальная дистанция не соблюдалась.

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