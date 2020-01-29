Премьер-министр Баварии возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Премьер-министр германской федеральной земли Бавария Маркус Зедер возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду Кремля. В церемонии также принял участие и сопровождающий Зедера руководитель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.

Немецкий политик сегодня прибыл в Москву и его принимает глава российского государства Владимир Путин. В Кремле не раскрывают повестку предстоящего диалога, но прежние визиты политиков из Мюнхена, как правило, были связаны с экономикой, поскольку в Баварии расположены штаб-квартиры крупнейших международных компаний - флагманов немецкой экономики.