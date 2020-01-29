Роскомнадзор начал блокировать сервис, с которого идет рассылка о «минированиях»

Швейцарский почтовый сервис Protonmail в ближайшее время будет заблокирован на территории России. Как рассказали в Федеральной службе безопасности, с него продолжает идти массовая рассылка писем о «минировании».

На прошлой неделе по этой же причине уже был заблокирован нидерландский сервис Startmail. Однако волна ложных сообщений продолжилась - подобные письма получают школы, суды, больницы и торговые центры. С 25 января, по информации ФСБ, «заминированными» оказались 830 объектов социальной и транспортной инфраструктуры.

В службе отметили, что Protonmail уже активно использовали в 2019 году, но тогда число рассылок ложных террористических угроз было меньше - 123.

Напомним, сообщения о «минированиях» массово стали поступать в ноябре прошлого года. Только в Москве, по информации «Интерфакса», было эвакуировано более 1,5 миллиона человек.