Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Роскомнадзор начал блокировать сервис, с которого идет рассылка о «минированиях»

Иван Линдеманн
11:17 29.01.2020
На прошлой неделе надзорное ведомство уже запретило доступ к нидерландскому сервису Startmail, однако сообщения с угрозами продолжились с швейцарского Protonmail.
Роскомнадзор начал блокировать сервис, с которого идет рассылка о «минированиях»
© Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости

Швейцарский почтовый сервис Protonmail в ближайшее время будет заблокирован на территории России. Как рассказали в Федеральной службе безопасности, с него продолжает идти массовая рассылка писем о «минировании».

На прошлой неделе по этой же причине уже был заблокирован нидерландский сервис Startmail. Однако волна ложных сообщений продолжилась - подобные письма получают школы, суды, больницы и торговые центры. С 25 января, по информации ФСБ, «заминированными» оказались 830 объектов социальной и транспортной инфраструктуры.

В службе отметили, что Protonmail уже активно использовали в 2019 году, но тогда число рассылок ложных террористических угроз было меньше - 123.

Напомним, сообщения о «минированиях» массово стали поступать в ноябре прошлого года. Только в Москве, по информации «Интерфакса», было эвакуировано более 1,5 миллиона человек.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата29.01.2020, 08:25
Уникальный проект: теплоэлектростанция «Академик Ломоносов» готовится к наращиванию мощности
Дата29.01.2020, 04:43
Встали на крыло: кадры первых полетов новейших Су-35С в Карелии
Дата28.01.2020, 15:52
Александр Кокорин не поедет на второй сбор «Зенита»
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата29.01.2020, 09:38
Комплекс ПВО «Панцирь» получил гиперзвуковую ракету
Дата28.01.2020, 17:53
МО предлагает сделать Победу в Великой Отечественной основой национального самосознания
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
11:36 В стране и мире
«Невидимый заслон»: кадры учений РЭБ в Кемеровской области
11:21 В стране и мире
статья
В сотнях метров от логова Гитлера: что помешало маршалу Бабаджаняну поставить точку в войне
11:20 ОПК
Видео
«Буян» Черного моря: чем опасен новейший МРК «Ингушетия»
11:19 Армия
Видео
Огонь из БМД-2: кадры учений десантников в Ярославской области
11:17 В стране и мире
Роскомнадзор начал блокировать сервис, с которого идет рассылка о «минированиях»
События дня
События дня
Вспышка коронавируса в Китае
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
«Буян» Черного моря: чем опасен новейший МРК «Ингушетия»
Видео
Жители китайской провинции вступили в стычки с полицией, чтобы не пускать в город зараженных
В Германии назвали невероятным подъемом ситуацию с российским сельским хозяйством
Ученые рассказали об угрозах отсутствия снега зимой
Видео
На Ямале грузовик зацепился за газопровод и «встал на дыбы»: видео
Андрейченко рассказала, почему более суток хранила молчание
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.