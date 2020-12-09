Мишустин не исключил «взрывного спроса» на российскую вакцину от COVID за рубежом

Российский премьер-министр Михаил Мишустин не исключает взрывного спроса на российские вакцины от COVID-19. Об этом глава Кабмина сказала на форуме «Сделано в России - 2020».

«Конечно, возможен большой, буквально взрывной, спрос на такую востребованную сейчас продукцию, как вакцина от коронавируса», - отметил Мишустин.

Премьер-министр также в рамках форума «Сделано в России - 2020» осмотрел экспозицию образцов высокотехнологичной продукции, которые составят конкуренцию на мировых рынках.

Главе правительства показали медицинское оборудование, которое может применяться в том числе для лечения пациентов с коронавирусом. Представлены медицинские симуляторы пациентов - на них можно тестировать реальное медицинское оборудование, в том числе аппараты ИВЛ и дефибрилляторы. Особое место в экспозиции занимают новейшие IT-разработки. Среди них - умный браслет и профессиональное приложение для врачей.