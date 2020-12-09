Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Ученые предупредили жителей Земли о мощной магнитной буре

Светлана Иванова
10:47 09.12.2020
Земля будет ощущать последствия от произошедшей 7 декабря вспышки на Солнце.
Ученые предупредили жителей Земли о мощной магнитной буре
© Фото: NASA, ZUMAPRESS, Globallookpress

В ночь с 9 на 10 декабря Землю ждет магнитная буря. Как сообщили в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, наша планета будет ощущать последствия от произошедшей 7 декабря вспышки на Солнце.

Геомагнитные возмущения будут фиксироваться уже утром в среду, 9 декабря, а к 22-24 часам достигнут своего максимума.

Как пояснили в лаборатории, к этому времени орбиты нашей планеты достигнет основная часть массы солнечного вещества, выброшенного из атмосферы Солнца.

Отмечается, что впервые за несколько лет причиной геомагнитной бури станет вспышка на поверхности нашей главной Звезды. И хотя мощность явления, произошедшего 7 декабря, не слишком сильна и относится к третьему по силе классу С, ее воздействие на Землю максимально. В лаборатории рентгеновской астрономии Солнца связывают это с расположением области активности.

Ученые предупреждают о негативных последствиях явления в виде резкого роста радиационной нагрузки на космические средства, а также увеличения колебаний магнитного поля у поверхности Земли.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.