Ученые предупредили жителей Земли о мощной магнитной буре

В ночь с 9 на 10 декабря Землю ждет магнитная буря. Как сообщили в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, наша планета будет ощущать последствия от произошедшей 7 декабря вспышки на Солнце.

Геомагнитные возмущения будут фиксироваться уже утром в среду, 9 декабря, а к 22-24 часам достигнут своего максимума.

Как пояснили в лаборатории, к этому времени орбиты нашей планеты достигнет основная часть массы солнечного вещества, выброшенного из атмосферы Солнца.

Отмечается, что впервые за несколько лет причиной геомагнитной бури станет вспышка на поверхности нашей главной Звезды. И хотя мощность явления, произошедшего 7 декабря, не слишком сильна и относится к третьему по силе классу С, ее воздействие на Землю максимально. В лаборатории рентгеновской астрономии Солнца связывают это с расположением области активности.

Ученые предупреждают о негативных последствиях явления в виде резкого роста радиационной нагрузки на космические средства, а также увеличения колебаний магнитного поля у поверхности Земли.