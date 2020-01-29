В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии зараженных коронавирусом россиян
В Китае жертвами пневмонии стали 132 человека, число зараженных по всему миру приближается к 6 тысячам.
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Случаев заболевания пневмонией, которую вызывает новый тип коронавируса, в России на данный момент не выявлено. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
Ранее в ведомстве попросили россиян воздержаться от поездок в Китай. А Всемирная организация здравоохранения включила центр Роспотребнадзора в список лабораторий для борьбы с коронавирусом.
По последней информации, число заболевших пневмонией достигло почти 6 тысяч человек, жертвами стали 132.