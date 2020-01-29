В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии зараженных коронавирусом россиян

Случаев заболевания пневмонией, которую вызывает новый тип коронавируса, в России на данный момент не выявлено. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Ранее в ведомстве попросили россиян воздержаться от поездок в Китай. А Всемирная организация здравоохранения включила центр Роспотребнадзора в список лабораторий для борьбы с коронавирусом.

По последней информации, число заболевших пневмонией достигло почти 6 тысяч человек, жертвами стали 132.