Китай передал России геном коронавируса для совместной разработки вакцины

Китай и Россия будут вместе работать над созданием эффективной вакцины от новой разновидности коронавируса. Сегодня китайская сторона передала российским экспертам геном вируса для совместной разработки лекарства. Об этом сообщили в генконсульстве РФ в Гуанчжоу.

К этому часу о болезни известно лишь то, что она распространяется воздушно-капельным путем, ее отличительной чертой является длительный, до двух недель, инкубационный период и схожая с обычным гриппом симптоматика. В самом Китае, где была зафиксирована вспышка опасного заболевания, количество его жертв увеличилось до 132 человек. Более тысячи пациентов находятся в тяжелом состоянии.

В России случаев заболевания коронавирусом не зафиксировано. Это данные Роспотребнадзора, который решением Всемирной организации здравоохранения включен в список лабораторий для борьбы с заболеванием. На исследовательские разработки и создание действенного лекарства, по различным оценкам, может уйти до полутора лет.

Столько времени в распоряжении экспертов нет, так как коронавирус слишком быстро распространяется. Болезнь давно вышла за пределы КНР, а инфицированные появились в Южной Корее, Японии, Сингапуре, Таиланде, Вьетнаме, на Тайване, в Австралии, Канаде, США и во Франции. Сейчас для борьбы с напастью вирусологи изучают потенциальные возможности уже существующих лекарственных препаратов, которые применяются для поддержки и лечения инфицированных вирусом иммунодефицита человека (СПИД).