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США выделят до 100 миллионов долларов на постройку объектов на авиабазе в Польше

Алена Миронова
10:50 09.12.2020
Планируется соорудить 54 склада боеприпасов.
США выделят до 100 миллионов долларов на постройку объектов на авиабазе в Польше
© Фото: defense.gov

Пентагон намерен выделить до 100 миллионов долларов на обустройство зоны хранения боеприпасов на территории авиабазы в Польше.

Проект строительства включает сооружение 54 складов боеприпасов с грунтовой защитной толщей, а также возведение подсобных помещений, эксплуатационных площадок, ограждений, прокладывание рельсовых путей, асфальтирование, проведение инженерных коммуникаций и монтаж вспомогательного оборудования.

Об этом сообщает RT со ссылкой на документ Инженерного корпуса Сухопутных войск США в Европе.

Конкурс на выполнение работ будет объявлен 18 декабря. Отмечается, что участие в них смогут принять только зарегистрированные в странах НАТО и соответствующие критериям компании.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Соединенные Штаты изучают возможность поддерживать присутствие механизированной бригады у границ России не на ротационной, а на постоянной основе, а также рассматривают варианты переброски части своих войск из Германии в Болгарию, Румынию и Прибалтику в рамках объявленной передислокации американских сил в Европе.

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