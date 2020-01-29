В Москве задержали экс-сотрудников УВД, проходящих по делу о фальсификации дела Голунова

В Москве задержали бывших сотрудников УВД, являющихся фигурантами дела о фальсификации материалов против журналиста Ивана Голунова.

Пятеро бывших полицейских в данный момент находятся на допросе. В ситуации с задержанием журналиста участвовали Роман Феофанов, Максим Уметбаев, Акбар Сергалиев, Денис Коновалов и Андрей Широв. Об этом сообщает Следственный комитет России.

«В рамках так называемого "дела Голунова" в Следственный комитет доставлены пятеро бывших сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу Москвы. В настоящее время они допрашиваются следователями», - сообщила глава пресс-службы СК РФ Светлана Петренко.

Напомним, журналиста Ивана Голунова задержали в Москве в июне 2019 года из-за якобы найденного у него наркотического вещества. Он сразу заявил, что ему его подбросили. Позже уголовное преследование отменили «в связи с недоказанностью участия» Голунова в преступлении. В отношении пяти бывших полицейских были возбуждены уголовные дела, связанные с преследованием журналиста.