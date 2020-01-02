«Не имеем права рисковать сотрудниками»: в Sputnik Эстония прокомментировали переход на работу в чрезвычайном режиме

Ведущий «Звезды» в знак поддержки Sputnik Эстония, сотрудникам которого официальный Таллин угрожает уголовными делами за их журналистскую деятельность, вышел в эфир в жилетке информагентства.

«Звезда» считает, что действия эстонских властей нарушают свободу слова и подрывают смысл понятия журналистики.

Сейчас Sputnik Эстония работает в чрезвычайном режиме. На главной странице вместо новых статей теперь размещен счетчик с фразой: «Нас заставляют не говорить то, о чем другие молчат». Сотрудники, а это около 30 человек, с первого января были вынуждены разорвать контракты с информационным агентством. В штате осталась только шеф-редактор Елена Черышева.

«Департамент полиции и погранохраны Эстонии поставил каждому из нас ультиматум: либо мы разрываем трудовые договоры с Международным информационным агентством „Россия сегодня“ и больше не работаем в Sputnik Эстония, либо на нас заведут уголовные дела. В последние дни прошлого года мы неоднократно обсуждали сложившуюся ситуацию и пришли к выводу, что, несмотря на, мягко говоря, абсурдные требования властей и угрозу, в которую очень не хочется верить, мы не имеем права рисковать судьбами наших людей», - прокомментировала она сложившуюся ситуацию.

В агентстве пообещали, что возобновят работу, как только найдут способ уйти из-под давления эстонских властей. К ситуации готовы подключиться и в ООН. Там получили письмо главреда агентства «Россия сегодня» Маргариты Симоньян в защиту Sputnik. В нем происходящее названо «беспрецедентным случаем нарушения свободы слова». Письмо переправили в управление верховного комиссара по правам человека.