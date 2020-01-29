«Сделка века» предполагает создание аналога ОБСЕ по Ближнему Востоку

Предложенная Вашингтоном «сделка века» по урегулированию конфликта между Палестиной и Израилем предполагает создание Организации по безопасности и сотрудничеству на Ближнем Востоке по аналогии с ОБСЕ. Об этом говорится в тексте документа, опубликованного на официальном сайте Белого дома.

«Палестинское государство, Арабская республика Египет, Иорданское хашимитское королевство и Государство Израиль (а также другие страны региона, которые пожелают присоединиться) должны создать Организацию по безопасности и сотрудничеству на Ближнем Востоке (ОБСБВ) по аналогии с моделью, используемой Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе», - гласит документ.

Его авторы также считают, что мандат организации должен включать раннее предупреждение о вооруженных противостояниях, предотвращение конфликтов, а также кризисное управление.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о завершении разработки проекта соглашения между Израилем и Палестиной, который должен завершить многолетнее противостояние в регионе. В частности, по словам американского лидера, план предусматривает создание государства Палестина. При этом подконтрольная палестинской стороне территория будет увеличена в два раза по сравнению с тем, что палестинцы контролируют в настоящий момент. Предполагается, что переговоры по заключению окончательного соглашения должны состоятся в течение четырех лет.

В МИД Турции, в свою очередь, раскритиковал план Трампа по Ближнему Востоку.