Вице-премьер Борисов в новом правительстве будет курировать вопросы обороны и ОПК

Вице-премьер Юрий Борисов в новом правительстве будет курировать вопросы обороны, оборонно-промышленного комплекса и государственный оборонный заказ. Об этом сообщается на официальном сайте правительства России.

Кроме того, в зону ответственности вице-премьера попадают вопросы топливно-энергетического комплекса, военно-технического сотрудничества и промышленности. Таким образом распределил обязанности между своими заместителями новый премьер-министр России Михаил Мишустин.