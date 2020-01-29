Бизнесмена Аверьянова признали невиновным в убийстве на фабрике «Меньшевик»

Бизнесмен Илья Аверьянов признан присяжными невиновным в убийстве и причинении тяжкого вреда здоровью, после чего отпущен в зале Московского городского суда. Об этом рассказала староста коллегии присяжных заседателей Елена Глазунова.

Он уточнила, что присяжные ответили «да» на вопрос доказано ли, что в 9 часов утра 27 декабря 2017 года на лифтовой площадке пятого этажа корпуса 2 дома 20 по улице Илловайской в городе Москве был убит из «Сайги» находившийся на работе охранник Осипов.

«На вопрос, доказано ли, что указанное деяние совершил Аверьянов для воспрепятствования работе судебных приставов, мы ответили отрицательно», - приводит слова Глазуновой ТАСС.

Также был отрицательным ответ и на вопрос о виновности предпринимателя в избиении у здания фабрики человека по фамилии Замосковный, уточнила староста коллегии.

Бывший хозяин фабрики «Меньшевик» был задержан 28 декабря 2017 года по обвинению в убийстве. Сообщалось, что предприниматель вступил в конфликт с новым руководством предприятия. Конфликт перерос в стрельбу, в результате которой погиб один человек.