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В РФПИ рассказали подробности о сотрудничестве с Украиной по российской вакцине от COVID-19

Кирилл Васин
00:50 09.12.2020
Фонд и Институт имени Гамалеи ждут необходимых согласований от регуляторных органов Украины.
В РФПИ рассказали подробности о сотрудничестве с Украиной по российской вакцине от COVID-19
© Фото: Cadu Rolim Keystone Press Agency Global Look Press

Как рассказали в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), фонд и Институт имени Гамалеи готовы к поставкам сырья для производства на мощностях украинского завода «Биолек» отечественной вакцины от COVID-19 «Спутник V», которая разработана Минобороны России совместно с НИЦ Гамалеи.

«РФПИ и Институт Гамалеи готовы подписать соглашение о технологическом трансфере и поставить сырье для производства вакцины», - передает РИА Новости со ссылкой на РФПИ.

Отмечается, что предприятие «Биолек» имеет все необходимые возможности для производства. На его мощностях произвели первые тестовые розливы.

«РФПИ и Институт Гамалеи готовы организовать производство вакцины "Спутник V" в кратчайшие сроки после получения необходимых согласований от регуляторных органов Украины», - подчеркнули в фонде.

Ранее представители РФПИ обсудили с депутатом Верховной Рады Виктором Медведчуком вопросы сотрудничества по поставкам и производству «Спутника V» на Украине. Согласно пресс-релизу РФПИ и НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи, выражена готовность подать документы для регистрации вакцины на территории страны.

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