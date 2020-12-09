В РФПИ рассказали подробности о сотрудничестве с Украиной по российской вакцине от COVID-19

Как рассказали в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), фонд и Институт имени Гамалеи готовы к поставкам сырья для производства на мощностях украинского завода «Биолек» отечественной вакцины от COVID-19 «Спутник V», которая разработана Минобороны России совместно с НИЦ Гамалеи.

«РФПИ и Институт Гамалеи готовы подписать соглашение о технологическом трансфере и поставить сырье для производства вакцины», - передает РИА Новости со ссылкой на РФПИ.

Отмечается, что предприятие «Биолек» имеет все необходимые возможности для производства. На его мощностях произвели первые тестовые розливы.

«РФПИ и Институт Гамалеи готовы организовать производство вакцины "Спутник V" в кратчайшие сроки после получения необходимых согласований от регуляторных органов Украины», - подчеркнули в фонде.

Ранее представители РФПИ обсудили с депутатом Верховной Рады Виктором Медведчуком вопросы сотрудничества по поставкам и производству «Спутника V» на Украине. Согласно пресс-релизу РФПИ и НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи, выражена готовность подать документы для регистрации вакцины на территории страны.