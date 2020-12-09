В стране и мире Во Французских Альпах рухнул вертолет с шестью людьми на борту Анна Берестовая Инцидент произошел на высоте 1800 метров. © Фото: Guenter Fischer imageBROKER.com Globallookpress На востоке Франции в области Альпийских гор рухнул вертолет с шестью людьми на борту. Инцидент произошел 8 декабря вечером в департаменте Савойя. Транспортное средство разбилось на высоте 1800 метров. Соответствующую информацию сообщило Agence France-Presse со ссылкой на префектуру области. Ранее следовавший из Вологды в Великий Устюг вертолет врезался в линию электропередачи и упал в реку в районе Вологодской области, оставив без света три близлежащих поселка. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика