Во Французских Альпах рухнул вертолет с шестью людьми на борту
Инцидент произошел на высоте 1800 метров.
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На востоке Франции в области Альпийских гор рухнул вертолет с шестью людьми на борту. Инцидент произошел 8 декабря вечером в департаменте Савойя.
Транспортное средство разбилось на высоте 1800 метров. Соответствующую информацию сообщило Agence France-Presse со ссылкой на префектуру области.
Ранее следовавший из Вологды в Великий Устюг вертолет врезался в линию электропередачи и упал в реку в районе Вологодской области, оставив без света три близлежащих поселка.