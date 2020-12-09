Высотка полыхает на Котельнической набережной в центре Москвы
Пожару присвоили второй номер сложности. Информации о пострадавших пока не поступало.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: moscow.mchs.gov.ru
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, в центре Москвы на Котельнической набережной загорелось высотное здание.
Отмечается, что источник возгорания пока не обнаружен. Наблюдается задымление. Пожару присвоили второй номер сложности.
Информации о пострадавших пока не поступало. На месте работают специалисты экстренных служб.