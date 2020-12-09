Высотка полыхает на Котельнической набережной в центре Москвы

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, в центре Москвы на Котельнической набережной загорелось высотное здание.

Отмечается, что источник возгорания пока не обнаружен. Наблюдается задымление. Пожару присвоили второй номер сложности.

Информации о пострадавших пока не поступало. На месте работают специалисты экстренных служб.