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Пожар вспыхнул в школьном спортзале под Иркутском

Анна Берестовая
00:20 09.12.2020
Для ликвидации пожара были привлечены 16 человек и пять единиц техники.
Пожар вспыхнул в школьном спортзале под Иркутском
© Фото: 38.mchs.gov.ru

В Иркутской области на территории школьного спортивного зала для начальных классов вспыхнул огонь. Пламя успело распространиться на примерно 300 квадратных метров площади.

Инцидент произошел в деревне Онгой. Об этом сообщили в МЧС РФ, добавив, что здание спортзала располагается отдельно от учебного корпуса и угрозы распространения огня на него нет.

Для ликвидации пожара были привлечены 16 человек и пять единиц техники. В ходе произошедшего никто не пострадал.

Ранее в Ростове-на-Дону из-за неисправности электрооборудования произошло крупное возгорание в павильоне с пиротехникой на рынке.

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