Пожар вспыхнул в школьном спортзале под Иркутском
Для ликвидации пожара были привлечены 16 человек и пять единиц техники.
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В Иркутской области на территории школьного спортивного зала для начальных классов вспыхнул огонь. Пламя успело распространиться на примерно 300 квадратных метров площади.
Инцидент произошел в деревне Онгой. Об этом сообщили в МЧС РФ, добавив, что здание спортзала располагается отдельно от учебного корпуса и угрозы распространения огня на него нет.
Для ликвидации пожара были привлечены 16 человек и пять единиц техники. В ходе произошедшего никто не пострадал.
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