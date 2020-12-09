Пожар вспыхнул в школьном спортзале под Иркутском

В Иркутской области на территории школьного спортивного зала для начальных классов вспыхнул огонь. Пламя успело распространиться на примерно 300 квадратных метров площади.

Инцидент произошел в деревне Онгой. Об этом сообщили в МЧС РФ, добавив, что здание спортзала располагается отдельно от учебного корпуса и угрозы распространения огня на него нет.

Для ликвидации пожара были привлечены 16 человек и пять единиц техники. В ходе произошедшего никто не пострадал.

Ранее в Ростове-на-Дону из-за неисправности электрооборудования произошло крупное возгорание в павильоне с пиротехникой на рынке.