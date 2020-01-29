Мишустин распределил обязанности между своими заместителями

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между первым заместителем и заместителями председателя правительства. Всего у премьер-министра девять заместителей, в том числе первый вице-премьер Андрей Белоусов, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко и полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, сообщается на сайте кабинета министров.

Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов курирует разработку основных направлений социально-экономического развития, координирует работу по достижению национальных целей и реализации нацпроектов. Первый вице-премьер курирует финансовую, кредитную и денежную политику, занимается регулирование финансовых рынков и инвестиционной политикой. Белоусов координирует внешнюю торговлю, тарифы и противодействие санкциям, естественные монополии и антимонопольную политику.

Заместитель председателя правительства, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко координирует разработку бюджета и других законопроектов, налоговую политику и управление госдолгом, торговую политику, оборот алкоголя и систему маркировки.

Заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко координирует сельское хозяйство и рыболовство, экологию, земельные вопросы и оборот недвижимости.

Заместитель председателя правительства Юрий Борисов курирует оборону, ОПК, гособоронзаказ и ВТС, промышленность и ТЭК, правоохранительную деятельность.

Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова координирует социальную политику, пенсии и науку, занимается вопросами демографии и миграции.

Заместитель председателя правительства Алексей Оверчук курирует международные отношения и интеграцию в Евразийский экономический союз.

Заместитель председателя правительства, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев курирует Дальний Восток, Арктику, Северный Кавказ и территории опережающего развития.

Вице-премьер Марат Хуснуллин занимается вопросами жилищной политики, ипотекой и ЖКХ, дорогами, развитием регионов и муниципалитетов, Крымом и Калининградом.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко координирует вопросы цифровой экономики и инновации, курирует связь, СМИ, культуру, туризм и спорт.