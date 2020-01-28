Мишустин назначил главу департамента культуры
Должность займет Денис Молчанов. Ранее он работал заместителем генерального директора Первого канала.
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Председатель правительства России Михаил Мишустин назначил Дениса Молчанова директором департамента культуры, национальной и молодежной политики. Соответствующее распоряжение, подписанное главой кабмина, опубликовано на сайте правительства.
С мая 2017 года Молчанов занимал пост заместителя генерального директора Первого канала.
Ранее премьер-министр обновил структуру департаментов. Согласно указу Мишустина, департамент культуры был переделан в департамент культуры, национальной и молодежной политики.