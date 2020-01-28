Губернатор Подмосковья подписал рекомендацию о помиловании израильтянки Иссахар

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал рекомендацию областной комиссии о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, осужденной после задержания с наркотическим веществом.

Следующим этапом должна стать передача документа в управление президента по обеспечению конституционных прав граждан для проверки. После этого президент РФ сможет подписать проект указа о помиловании.

Ранее члены специальной рабочей группы по помилованию пришли к выводу, что девушка не ставила своей целью совершение контрабанды, а перевозила средство для личного потребления.

Напомним, гражданку Израиля Нааму Иссахар задержали в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, когда она прилетела из Дели, чтобы отправиться в Тель-Авив. Она частично признала свою вину, и суд приговорил ее к 7,5 годам колонии общего режима.

Окончательное решение о помиловании может принять президент РФ Владимир Путин после завершения всех формальностей.