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В Приморье подросток украл 740 тысяч рублей с банковской карты учительницы

Алена Миронова
09:05 08.12.2020
Полученные деньги юноша потратил по своему усмотрению.
В Приморье подросток украл 740 тысяч рублей с банковской карты учительницы
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press

В Приморском крае 15-летний подросток обвиняется в краже 740 тысяч рублей с банковской карты учительницы.

По версии следователей, с 1 по 19 ноября текущего года юноша, находясь в помещении библиотеки школы в поселке Преображение, под предлогом звонка попросил у учительницы ее мобильный телефон.

Подросток тайно изменил настройки приложения банка, получив тем самым доступ к карте женщины.

«В течение нескольких дней он снял с банковского счета карты последней денежные средства в сумме свыше 740 тысяч рублей и распорядился ими по своему усмотрению», - сообщается на сайте СУ СК РФ по региону.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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