Площадь пожара в ангаре в Тольятти увеличилась вдвое

В городе Тольятти Самарской области горит ангар с резинотехническими изделиями. Примерно за 3 часа площадь пожара увеличилась более чем в два раза: с 450 квадратных метров до 1050. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Пожару присвоен второй ранг сложности. На месте работают 53 человека и 21 единица техники.

Информации о погибших и пострадавших не поступало. Угрозы распространения огня на соседние здания нет.