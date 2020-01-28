Площадь пожара в ангаре в Тольятти увеличилась вдвое
Спасатели присвоили пожару второй ранг сложности. Погибших и пострадавших, по предварительной информации, нет.
© Видео: МЧС России © Фото: МЧС России
В городе Тольятти Самарской области горит ангар с резинотехническими изделиями. Примерно за 3 часа площадь пожара увеличилась более чем в два раза: с 450 квадратных метров до 1050. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Пожару присвоен второй ранг сложности. На месте работают 53 человека и 21 единица техники.
Информации о погибших и пострадавших не поступало. Угрозы распространения огня на соседние здания нет.