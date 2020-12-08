Сточные воды или действия браконьеров: на Каспии выясняют причину массовой гибели краснокнижных тюленей

На Каспии выясняют причину массовой гибели занесенных в Красную книгу тюленей. Погибших животных уже больше 20 - накануне на побережье нашли еще восемь туш.

Как объяснили экологи, в Каспийское море в больших объемах попадают неочищенные сточные воды. А в последние дни там шли еще обильные дожди, в связи с чем на берег выбросило много мусора. Среди него и обнаружили мертвых тюленей.

Однако у спасателей есть и другая версия. Специалисты МЧС считают, что причиной массовой гибели каспийской нерпы мог стать и браконьерский вылов, так как тюлени часто запутываются в сетях. Мелкоячеистые сети в Каспийское море часто забрасывают китайские браконьеры.

Каспийский тюлень - или нерпа - находится под угрозой исчезновения. Массовая гибель животных в регионе вызвала широкий резонанс. Комитет Госдумы по экологии направил запросы в Минприроды, Генпрокуратуру и МВД. А прокуратура Дагестана начала детальную проверку.