В стране и мире Ресторану Моргенштерна грозит штраф за нарушение мер профилактики COVID-19 Алена Миронова Нарушения зафиксированы во время празднования дня рождения популярного тик-токера Дани Милохина. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости Специалисты Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы выявили нарушения мер профилактики коронавируса в ресторане популярного певца Моргенштерна в центре Москвы. Заведению грозит штраф до 1 миллиона рублей или закрытие на срок до 90 суток. «Были зафиксированы нарушения во время празднования дня рождения популярного тик-токера и певца Дани Милохина: нарушался масочно-перчаточный режим, а также не соблюдались требования по соблюдению социального дистанцирования», - сообщил главный инспектор ОАТИ Сергей Михайлов. Отмечается, что информация о выявленных фактах уже передана Роспотребнадзор для рассмотрения вопроса об административном приостановлении деятельности ресторана. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика