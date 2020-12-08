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Ресторану Моргенштерна грозит штраф за нарушение мер профилактики COVID-19

Алена Миронова
09:39 08.12.2020
Нарушения зафиксированы во время празднования дня рождения популярного тик-токера Дани Милохина.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости

Специалисты Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы выявили нарушения мер профилактики коронавируса в ресторане популярного певца Моргенштерна в центре Москвы.

Заведению грозит штраф до 1 миллиона рублей или закрытие на срок до 90 суток.

«Были зафиксированы нарушения во время празднования дня рождения популярного тик-токера и певца Дани Милохина: нарушался масочно-перчаточный режим, а также не соблюдались требования по соблюдению социального дистанцирования», - сообщил главный инспектор ОАТИ Сергей Михайлов.

Отмечается, что информация о выявленных фактах уже передана Роспотребнадзор для рассмотрения вопроса об административном приостановлении деятельности ресторана.

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