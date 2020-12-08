Девять автомобилей столкнулись на трассе в Нижегородской области
Пострадали два человека.
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Авария с участием девяти автомобилей произошла утром во вторник на трассе в Нижегородской области. В результате происшествия пострадали два человека.
ДТП произошло около 7 утра на 417-м километре трассы Нижний Новгород - Касимов в Богородском районе.
«Произошло ДТП с участие девяти автомашин. Двое пострадавших», - отметили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Обстоятельства происшествия в настоящий момент уточняются.