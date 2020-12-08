Девять автомобилей столкнулись на трассе в Нижегородской области

Авария с участием девяти автомобилей произошла утром во вторник на трассе в Нижегородской области. В результате происшествия пострадали два человека.

© МЧС РФ

ДТП произошло около 7 утра на 417-м километре трассы Нижний Новгород - Касимов в Богородском районе.

© МЧС РФ

«Произошло ДТП с участие девяти автомашин. Двое пострадавших», - отметили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Обстоятельства происшествия в настоящий момент уточняются.