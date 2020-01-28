Туроператоры России остановили прием групп из Китая

В России временно остановлен прием организованных групп туристов из Китая. Об этом сообщается на сайте Российского союза туриндустрии (РСТ).

Отмечается, что запрет будет действовать до тех пор, пока в КНР не стабилизируется ситуация с новым типом коронавируса, который вызывает пневмонию.

Уже въехавшие на территорию России туристы не будут прерывать свои программы и покинут страну в запланированный срок, рассказали в РСТ.

По словам экспертов, на туристической сфере потеря китайских граждан скажется несильно. Традиционно в зимний период в Россию приезжает меньше жителей КНР, чем в летний.

От нового типа коронавируса, который вспыхнул в городе Ухань, скончались уже 106 человек, только в Китае число заразившихся превысило 4,5 тысячи. Россиян среди заболевших или жертв нет.