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Шведский бизнесмен заявил, что Крым никогда не был украинским

Валентина Пескова
09:22 08.12.2020
Как подчеркнул предприниматель, Крым нужно было сразу отдать россиянам, после того, как его неожиданно «подарили» украинцам в 1954 году.
Шведский бизнесмен заявил, что Крым никогда не был украинским
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press

Глава шведского концерна Stena AB Дан Стен Ульссон заявил, что Крымский полуостров с самого начала исторически всегда был территорией России. Бизнесмен объяснил в европейском СМИ, что передача российского полуострова в состав УССР в 1954 году была административной мерой, на которую «пошли с перепоя».

«Крым на самом деле никогда не принадлежал Украине», - цитирует Ульссона Dagens Nyheter.

Воссоединение Крыма с Россией предприниматель назвал следствием нарушения обещаний, данных НАТО бывшему советскому лидеру Михаилу Горбачеву.

«Я считаю, чертовски плохой идеей было не отдать Крым россиянам сразу же, ведь он всегда им принадлежал», - подчеркнул шведский бизнесмен.

Крым был воссоединен с Россией в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6%  жителей Севастополя. Москва неоднократно говорила, что приняла решение абсолютно демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как заявил президент РФ Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.

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