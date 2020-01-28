Опубликовано видео масштабного пожара в ангаре в Тольятти
Пламя полностью охватило складское помещение, рядом с которым были припаркованы грузовики.
© Видео: Александр Королев, VK © Фото: Александр Королев, VK
В Тольятти загорелся ангар на площади 450 квадратных метров. В расположенном складском помещении хранились технические изделия.
Возгорание произошло около 06.30 часов по московскому времени. Прибывшие на место пожарными расчеты присвоили ему повышенный ранг опасности.
На кадрах с места происшествия, опубликованных в социальных сетях, видно, как пламя целиком охватило длинный ангар. Рядом с ним были припаркованы грузовики.
Как сообщает ГУ МЧС РФ по региону, в тушении пожара участвуют 53 человека личного состава и 21 единица техники. Причины случившегося уточняются.