В Новосибирской области начинается массовая вакцинация от коронавируса

Вслед за Сахалином и Москвой массовую вакцинацию от COVID-19 начнут производить в Новосибирской области. В регион уже поступила партия из тысячи доз вакцины «Спутник V», разработанной Минобороны РФ и научным центром имени Гамалеи.

Сегодня партию препаратов распределят по медицинским учреждениям. После чего в самое ближайшее время регион сможет начать вакцинацию медицинских работников.

Еще одна радостная новость пришла из Оренбурга: там уже более 900 пациентов вылечились во многофункциональном медицинском центре Минобороны РФ. Лечение в госпитале проходят не только военнослужащие, но и их семьи, а также гражданское население. Центр укомплектован самым современным оборудованием - аппаратами КТ, УЗИ, ПЦР. Оснащена клиника также полноценной операционной, так что при необходимости врачи там готовы оказать даже хирургическую помощь.

Как передает корреспондент «Звезды» Надежда Котормус, несмотря на то, что военным сейчас приходится сражаться еще и с коронавирусом, боевую подготовку в войсках на это время все же никто не отменял. Поэтому одновременно с реальным противником в виде COVID-19 сражаться приходится еще и с условными. Например, в рамках отработки воздушных учебных боев.

От видеокадров воздушного боя в небе над Челябинской областью захватывает дух: виражи на максимально форсажных режимах работы двигателя, пикирование, боевые развороты. Воздушный бой отрабатывали летчики сразу трех авиаполков. В программе командирских полетов задействовали истребители бомбардировщики Су-34 и истребители-перехватчики МиГ-31БМ.

Работали парами на высотах от 300 до 10000 метров. Кроме того, одним из компонентов программы стала отработка взаимодействия экипажей Су-34 и МиГ-31БМ с самолетами-разведчиками Су-24МР. В ходе выполнения двух тактических эпизодов летчики совершили более 60 самолетовылетов.