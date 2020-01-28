Алтайский край замело снегом: несколько сел отрезаны от цивилизации

В Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение. На регион обрушились сильнейшие снегопады с буранами. Дороги замело, не справляется даже спецтехника.

Высота сугробов в некоторых районах достигает 3 метров. Несколько сел оказались отрезанными от цивилизации: к жителям не могут доехать машины скорой помощи и грузовики с продуктами, врачи вынуждены добираться до пациентов на санях и на лыжах.

Вертолеты также не могут подняться в воздух из-за пурги. В горных районах наблюдается повышенная лавинная опасность.

На помощь сотрудникам коммунальных служб пришли военнослужащие Центрального округа, которые восстановили транспортное сообщение между четырьмя населенными пунктами.

Схожая ситуация наблюдается и в Новосибирске, где за несколько дней выпала половина месячной нормы осадков.

Во вторник, 28 января, мощный снегопад обрушился и на Москву. По словам синоптиков, сугробы могут вырасти до 20 сантиметров.