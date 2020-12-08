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Названы популярные даты бронирования билетов на новогодние праздники

Алена Миронова
08:49 08.12.2020
Больше всего билетов россияне покупают на 29 и 30 декабря.
Названы популярные даты бронирования билетов на новогодние праздники
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Эксперты узнали, на какие даты россияне чаще всего бронируют билеты в период новогодних праздников.

Больше всего авиабилетов по России в данный период продается на 29 декабря (11,3% бронирований) и 30 декабря (15,2% бронирований). Об этом сообщает RT со ссылкой на аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру.

31 декабря, напротив, оказалось менее популярной датой. Известно, что спрос на этот день составляет всего 9%.

Что касается стоимости, самые высокие средние чеки в одну сторону зафиксированы на билеты с вылетами 9 января (8,3 тысяч рублей).

Самыми же финансово выгодными для перелетов являются следующие дни — 1, 3 и 4 января. Средние чеки на эти даты составляют от 5 до 6,4 тысяч рублей.

В путешествие на поезде в период новогодних праздников чаще всего планируют отправиться также 29 декабря (9,7% бронирований) 30 декабря (12,4% бронирований).

Самые высокие средние чеки на ж/д билеты в одну сторону — 8 января (2,9 тысяч рублей), самые низкие — 31 декабря (1,6 тысяч рублей).

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