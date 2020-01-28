Андрейченко рассказала, почему более суток хранила молчание

Актриса Наталья Андрейченко, о пропаже которой в Мексике сообщалось ранее, объяснила, почему не выходила на связь. Как оказалось, артистка хранила обет молчания, чтобы «набраться сил».

«В глубине джунглей организовано специальное поселение с интересными духовными лидерами из разных стран мира. Они меня очень хорошо знают. Когда меня к ним привезли, у меня на груди уже была табличка “silence” (“молчание”). В этом удивительном месте ты находишься в полном уединении и никто не имеет права тебя беспокоить», - рассказала Андрейченко в своем Instagram.

Напомним, PR-директор актрисы забил тревогу после того, как вечером субботы она пропала, уехав от подруги. После этого Андрейченко не выходила на связь более суток.