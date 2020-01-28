В ОНК сообщили о состоянии здоровья Захарченко после драки в колонии

Бывший полковник МВД РФ Дмитрий Захарченко, осужденный на 12,5 лет колонии за коррупционные преступления, не жалуется на здоровье после произошедшей в тюрьме драки.

Как рассказал ТАСС председатель Общественной наблюдательной комиссии Валерий Крутов, они навестили бывшего чиновника в колонии №5 в Мордовии.

Драка, по данным управления ФСИН по республике, произошла 9 января. Правозащитник сообщил, что Захарченко по ошибке перепутал свою обувь с чужой, возник конфликт. В ОНК заявили, что это история плохо скажется на возможности условно-досрочного освобождения.

Дмитрий Захарченко был задержан 9 сентября 2016 года. В ходе обысков у него были обнаружены денежные средства на общую сумму около 8,5 миллиарда рублей.

В июне 2019 года бывшего полковника приговорили к 13 годам колонии и штрафу в размере 117 миллионов рублей. В октябре наказание смягчили, уменьшив его на полгода.