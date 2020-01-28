Зеленского осудили за его слова о виновниках Второй мировой войны

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на мероприятии в честь годовщины освобождения Освенцима, заявил, что в холокосте виновны оба тоталитарных режима, имея в виду Германию и СССР.

Высказывание украинского лидера спровоцировало в Сети огромную волну споров, сообщает «360».

Так, журналист Дмитрий Василец на своей странице в Facebook предположил, что Зеленский начал переписывать историю, но делает он это «тупо и топорно». Кроме того, судя по всему, глава Украины забыл о своем деде, который был солдатом Красной Армии.

По словам Директора Агентства социальных коммуникаций Сергея Белашко, спичрайтеры Зеленского использовали то ли речь Порошенко, то ли Яценюка. Белашко заметил, что она не была адаптирована под президента с учетом того, что украинский лидер является внуком ветерана войны.

Накануне в Польше прошли памятные мероприятия, посвященные 75-летию освобождения концентрационного лагеря Освенцим. В них приняли участие делегации более чем из 50 стран.