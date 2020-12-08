В Италии зажгли самую большую елку в мире
Ее размеры впечатляют - 750 метров в высоту и 450 метров в ширину.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В итальянской коммуне Губбио состоялась ежегодная церемония зажжения самой большой новогодней елки в мире.
Гигантская елка высотой 750 метров и шириной 450 метров представляет собой световую инсталляцию на южном склоне горы Инджино, созданную из более чем 700 неоновых огней.
Именно так уже 40 лет встречают Новый год и Рождество в старинном итальянском Губбио.
Чтобы увидеть красочное световое шоу, занесенное в Книгу рекордов Гиннеса, к подножию холма Инджино каждый год приезжали тысячи туристов. Праздничная толпа заполняла средневековые улицы.
В этом году ввиду коронавирусных ограничений церемония зажжения огней транслировалась в онлайн формате.