На Ямале грузовик зацепился за газопровод и «встал на дыбы»: видео

На Ямале водитель грузового автомобиля зацепил газопровод, проезжая под ним. Судя по кадрам, вероятнее всего, у машины был поднят кузов.

Ролик с места происшествия опубликовали в социальных сетях случайные свидетели случившегося. В нем видно, что грузовик буквально «встал на дыбы», оказавшись в вертикальном положении.

По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет. На месте работают экстренные службы. Ущерб газопроводу также не нанесен, так как топливо по нему не транспортировалось.