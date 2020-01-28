На Ямале грузовик зацепился за газопровод и «встал на дыбы»: видео
Грузовая машина оказалась в вертикальном положении.
© Видео: svodka89, Instagram © Фото: svodka89, Instagram
На Ямале водитель грузового автомобиля зацепил газопровод, проезжая под ним. Судя по кадрам, вероятнее всего, у машины был поднят кузов.
Ролик с места происшествия опубликовали в социальных сетях случайные свидетели случившегося. В нем видно, что грузовик буквально «встал на дыбы», оказавшись в вертикальном положении.
По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет. На месте работают экстренные службы. Ущерб газопроводу также не нанесен, так как топливо по нему не транспортировалось.