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Задержанные в Стамбуле российские журналисты вернулись домой

Лина Давыдова
07:41 08.12.2020
Алексей Петрушко и Иван Малышкин прилетели ночным рейсом.
Задержанные в Стамбуле российские журналисты вернулись домой
© Фото: Бурджу Окутан, РИА Новости

Задержанные на прошлой неделе в Турции журналисты НТВ были депортированы в Россию, сообщила пресс-служба телекомпании.

«Наши коллеги, сотрудники программы "Центральное телевидение" Алексей Петрушко и Иван Малышкин уже в Москве», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте канала.

Отмечается, что журналисты прилетели ночным рейсом.

В телекомпании также поблагодарили за помощь МИД РФ, посольство России в Анкаре и генконсульство России в Стамбуле.

Четвертого декабря в российском МИД сообщили, что Петрушко и Малышкин, находившиеся в Стамбуле, перестали выходить на связь. За день до этого журналисты рассказали, что их задерживают неизвестные. По данным источников, сотрудники СМИ якобы находились без аккредитации недалеко от здания, где располагается специализирующаяся на производстве турецких боевых БПЛА компания «Байкар Савунма».

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