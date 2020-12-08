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В Минфине предложили упростить процедуру получения налоговых вычетов

Валентина Пескова
07:33 08.12.2020
После принятия документа для получения вычета достаточно будет просто подать электронное заявление через личный кабинет на сайте ФНС.
В Минфине предложили упростить процедуру получения налоговых вычетов
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Министерство финансов РФ внесло предложение автоматизировать и упростить процедуру получения имущественных и инвестиционных налоговых вычетов. Как поясняют в ведомстве, это существенно сократит сроки возврата денежных средств для граждан, а также снизит нагрузку на налоговые органы.

Сейчас для того, чтобы вернуть часть уплаченных налогов, россияне должны заполнять налоговую декларацию и собирать пакет подтверждающих документов для налоговой инспекции. Однако после принятия закона эта процедура существенно упростится.

«Для того, чтобы получить вычет, достаточно будет подать заявление в электронном формате через личный кабинет на сайте ФНС. Остальную необходимую информацию налоговые органы смогут обрабатывать автоматически, без участия граждан (при условии, что ранее налогоплательщики уже сообщали данные о себе налоговым органам или банкам, участвующим в информационном обмене с налоговой службой)», - говорится в сообщении пресс-службы Министерства финансов России.

Внесенные изменения позволят сделать оформление налогового вычета более комфортным для всех участников процесса.

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