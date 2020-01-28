В условиях эпидемии: посольство РФ обсуждает с КНР эвакуацию россиян из изолированного Хубэя

Посольство России обсуждает в китайской стороной возможность вывоза российских граждан из провинции Хубэй, где находится очаг заражения новым типом коронавируса.

Пока что Китай не принял определенного решения о схеме вывоза иностранцев. В настоящее время Пекин хочет сохранить текущий режим пребывания туристов в этой провинции.

Российское посольство призывает своих граждан, которые находятся в Хубэе, сохранять спокойствие. Сейчас в регионе находятся примерно 140 граждан России.

По последней информации, число жертв пневмонии достигло 106 человек, все они являются гражданами Китая. Общее число подтвержденных случаев заражения превысило 4 тысячи. Заболевшие есть в США, Канаде, Австралии, Франции, Сингапуре, Таиланде, Вьетнаме, Южной Корее, Японии, на Тайване.